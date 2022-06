Treni trimodali sulla linea Terni-Rieti-L'Aquila, la consegna slitta in autunno

M.P. 15 giugno 2022 a

a

a

C’è attesa che i 2 treni a idrogeno sulla Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona, annunciati a febbraio scorso dall’amministratore delegato di Rfi-Rete ferroviaria italiana, Vera Fiorani, diventino realtà. Una sperimentazione, così era stato detto, legata al fatto che, secondo le analisi condotte da Rfi, la linea in questione avrebbe una vocazione a transitare verso l’idrogeno motivo per cui, se la cosa si realizzasse, il tragitto – per Roma transitando per Terni – vedrebbe in funzione anche i 3 treni trimodali (per via del fatto che possono viaggiare con alimentazione sia elettrica che diesel e nel momento in cui le locomotive entrano in città attivare le batterie che si disattivano poi all’uscita dei centri urbani per ridurre significativamente le emissioni di anidride carbonica) che, secondo un altro annuncio fatto sempre da Rfi, sarebbero dovuti arrivare in primavera; oltreché le vecchie littorine al momento in funzione.

Treni, sarà elettrificata la linea ferroviaria Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona

“C’è qualche novità e ancora tanta incertezza – dice Gabriele Bariletti, vice presidente dell’Osservatorio regionale trasporti del Lazio -. Un documento del commissario alla ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini, parla dell’acquisizione dei 2 treni a idrogeno per la linea Terni-Rieti-L’Aquila e di un terzo per la L’Aquila-Sulmona, poca roba a fronte di un parco circolante vetusto che conta tra i 30 e i 36 mezzi appartenenti alla Centrale Umbra. Quanto ai trimodali sulla Rieti-Terni-Roma, questi dovrebbero arrivare in autunno” con un ritardo, ormai, che va avanti di 6 mesi in 6 mesi. Tornando ai treni a idrogeno, Bariletti sostiene come questa scelta comporti una spesa complessiva – “che non è solo quella legata all’acquisto dei treni veri e propri, 28 milioni il costo dei 3 mezzi, ma anche quella della produzione e compressione dell’idrogeno, che richiede un enorme consumo energetico” – uguale a quella che si sarebbe sostenuta elettrificando la linea”.

Rieti, treni trimodali. Vantaggi per i pendolari

Senza contare – come già sostenuto in passato da Bariletti – che la linea in questione, quella per Sulmona, presenta forti salite, basti pensare a Rocca di Corno, mentre i treni a idrogeno funzionano su percorsi che attraversano territori più che pianeggianti. Nulla, al momento, è dato sapere sulle tempistiche della loro entrata in funzione.

Bariletti: “Treni a idrogeno inadatti per la linea Terni-Rieti-Sulmona”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.