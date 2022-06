Elezioni, Sinibaldi sindaco: "Insieme costruiremo la Rieti del futuro"

Paola Corradini 14 giugno 2022 a

Ieri pomeriggio è stato un po' come assistere a un incontro di basket dove una delle due squadre parte subito con un parziale importante che pregiudicherà inevitabilmente la partita fino alla sirena finale. I primi dati, intorno alle 17, con il 31,7% di schede scrutinate avevano già messo sul tavolo un 52% per il candidato a sindaco del centrodestra Daniele Sinibaldi, seguito da Simone Petrangeli in corsa per la coalizione di centrosinistra con un 37% e il terzo polo di Carlo Ubertini con il 10%. Il trend è praticamente rimasto invariato fino alle 20 con Sinibaldi che ha sempre mantenuto il 15% di vantaggio su Petrangeli. Sul 71% di schede scrutinate il risultato è rimasto invariato con 52,24 per Sinibaldi, 37,45 per il candidato del centrosinistra e il terzo polo di Carlo Ubertini al 10,3%. L'apprensione iniziale che si registrava all'interno del Comitato di Sinibaldi, si è trasformata in sorrisi visto che la situazione non è mai stata ribaltata.

Durante tutto il pomeriggio al comitato ha seguito l'evoluzione dello scrutinio, il coordinatore regionale per il Lazio di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini affinacato dai candidati delle liste che man mano, insieme a cittadini e simpatizzanti, hanno invaso la piazza di fronte al comitato. Non è mancato un botta e risposta via social tra Giampiero Marroni e lo stesso Trancassini che ha risposto a quanto dichiarato dal candidato del centrosinistra: “Rieti non merita nulla deve rimanere come un città del profondo Sud”. Chiara la risposta dell'onorevole che ha sottolineato come “le parole offendono non soltanto Rieti ma anche tante bellissime realtà della nostra penisola”. I dati scorrono fino alla notizia che la vittoria è ormai certa. Il candidato Sinibaldi, come aveva già annunciato nei giorni scorsi ai suoi fedelissimi, non ha voluto seguire lo spoglio al comitato. Solo in tarda serata si è saputo, per voce del presidente della Provincia Mariano Calisse, che ha preferito trascorrere una giornata al Lago del Salto proprio con Calisse. Alle 21 l’arrivo prima nella sala stampa del Comune e poi la camminata fino al Comitato in via Cintia dove ad c'è ad attenderlo una marea di sostenitori. Il sindaco più giovane della storia amministrativa della città ha al suo fianco Antonio Cicchetti. “È un po’ emozionante – dice Sinibaldi – scusate, ma abbiamo sofferto 24 ore. Parto dai ringraziamenti perché questa vittoria non è solo mia, ma di un’amministrazione che ha lavorato, di un comitato elettorale fatto da tanti ragazzi e ragazze e quando qualcuno ci dice che questa città non è per giovani, doveva passare qui tutti i pomeriggi”.

Poi un richiamo alle tensioni degli ultimi giorni: “Quando si è corretti si fa politica si combatte una battaglia perché ci si crede, perché si ha davanti l’interesse di un territorio, di una città si costruiscono legami umani. Un ringraziamento va a tutte le liste, non ho visto i dati delle liste ma sono sicuro che tutti hanno lavorato e contribuito a questa a questa vittoria per continuare una strada e cercare di andare avanti portando a termine quello che si è iniziato a prospettare. E' lo sforzo che dobbiamo fare per cercare di costruire il nuovo e di buttare il cuore oltre l’ostacolo, di alzare l’asticella di questa città e dimostrare che qui si può restare, lavorare, studiare, costruire una famiglia questa è l’ambizione e la cosa più bella che ci insegna questa vittoria è che questa città non è più disposta a sopportare un profilo basso non è più disposta a sopportare campagne elettorali piene di angherie e colpi bassi. Per fare questo c’è bisogno di alzare il profilo di tutti noi. La differenza che ci ha animato sono state la compostezza, il rigore e l'educazione, è questo che serve ad una città e per amministrare e da domani lavoreremo per guidare questa comunità verso il futuro radioso. Grazie a tutti, davvero grazie”.

