Elezioni, Daniele Sinibaldi nuovo sindaco di Rieti: "Ci aspettano 5 anni di grandi progetti"

Daniele Sinibaldi è il nuovo sindaco di Rieti. Uno scrutinio che lo ha visto sempre in vantaggio. Il candidato del centrodestra è ufficialmente il nuovo primo cittadino con il 52,25% e, a scrutinio ancora aperto, non ci sono margini per ipotizzare una rimonta di Petrangeli. “Non abbiamo bisogno di gesti di vittoria, noi siamo la vittoria” ha detto, raggiante durante il passaggio del testimone, il sindaco uscente, Antonio Cicchetti. La festa è iniziata davanti al comitato elettorale di via Cintia da applausi, baci e abbracci. “Non riesco nemmeno ad esprimermi al meglio, l’emozione è tanta. Dedico questa vittoria a mio figlio, lo faccio per lui” ha detto Daniele Sinibaldi ai suoi sostenitori. "Una vittoria di tutta l'amministrazione, del comitato elettorale, dell'amicizia. Abbiamo dato il massimo ed ora ci aspettano 5 anni impegnativi che cercheremo di affrontare con un solo obiettivo: dare un futuro più solido a questa città".

Si ferma al 37,49% il candidato del centrosinistra, Simone Petrangeli (sconfitto nel 2017 nel ballottaggio contro Antonio Cicchetti). Quindi con il 10,26% il candidato del terzo polo, Carlo Ubertini.

