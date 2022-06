Elezioni, Refrigeri (Pd): "Auguri al nuovo sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi"

13 giugno 2022 a

Daniele Sinibaldi si lascia andare e commenta con pacatezza ma con grande soddisfazione i risultati che lo danno vittorioso al primo turno. Una vittoria schiacciante su Simone Petrangeli (centrosinistra) e Carlo Ubertini (terzo polo). A sancire la vittoria di Sinibaldi e la sconfitta del centrosinistra una nota del Consigliere regionale del Lazio, Fabio Refrigeri: “Auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi. Per la città di Rieti, come abbiamo raccontato nella campagna elettorale appena conclusa, si apre una stagione di grandi investimenti che saranno fondamentali per il futuro del nostro intero territorio e dove sarà necessario lavorare ed impegnarsi al di là delle divisioni e delle appartenenze politiche. Dalla Regione Lazio come sempre accaduto non mancherà l’appoggio e il sostegno al Comune di Rieti”.

