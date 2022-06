Elezioni, per Giorgia Meloni Daniele Sinibaldi è già sindaco di Rieti

13 giugno 2022 a

Per la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "Daniele Sinibaldi è già sindaco di Rieti". Con quasi 20 mila schede scrutinate (poco più del 78%) la Meloni non sembra avere più dubbi nonostante i candidati e gli esponenti del centrodestra reatino, un po' per scaramanzia e un po' perchè è sempre meglio aspettare i dati ufficiali, tengano in freezer le bottiglie da stappare per i festeggiamenti. Al momento conduce la partita il candidato sindaco del centrodestra, Daniele Sinibaldi, con il 52,21%, seguito dal candidato del centrosinistra, Simone Petrangeli, con il 37,39% e Carlo Ubertini per il Terzo Polo con il 10,4%.

“Molti sindaci di FdI vengono riconfermati al primo turno, penso a Biondi a L’Aquila, a Tomasi a Pistoia. E accendo i riflettori anche su Rieti dove Daniele Sinibaldi vince anche lui al primo turno – ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa nella sede del partito a Roma –. Lavoreremo anche per la riconferma di Sboarina a Verona. FdI è competitivo in tutte la amministrazioni”. Intanto anche il Pd attraverso il consigliere regionale Fabio Refrigeri "ha fatto gli auguri al neosindaco Daniele Sinibaldi". Per Daniele Sinibaldi "i reatini hanno premiato il nostro lavoro in questi cinque anni ma anche una campagna elettorale condotta senza alzare i toni. Un risultato importante perchè questo significa che abbiamo costruito una bella squadra".

