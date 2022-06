Elezioni, Ilaria Gatti si conferma sindaca di Pescorocchiano con il 58,28%

13 giugno 2022 a

Ilaria Gatti premiata dal responso delle urne. La candidata sindaco della lista Slancio per il futuro si conferma alla guida dell'amministrazione comunale di Pescorocchiano anche per i prossimi 5 anni. Ilaria Gatti ha conquistato 799 voti (58,28%) e ha battuto lo sfidante Gianfranco Gatti (Rinascita per Pescorocchiano) che ha raccolto 572 voti pari al 41,72%. Ilaria Gatti in questo modo potrà continuare l'azione amministrativa avviata nel 2017 proprio all'insegna della continuità.

