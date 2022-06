13 giugno 2022 a

a

a

Alberto Guerrieri resta alla guida dell'amministrazione comunale per altri 5 anni. L'operato del sindaco uscente è stato riconosciuto dagli antrodocani che lo hanno preferito all'ex sindaco Sandro Grassi (Prima Antrodoco). Guerrieri alla guida della lista Antrodoco futuro insieme (area centrosinistra) ha incassato 972 voti, il 63,20%. Sandro Grassi, invece, si è fermato a 566 voti (36,80% delle preferenze).

