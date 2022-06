Elezioni, Leonardo Ranalli fa il pieno di voti (80,54%) e si conferma sindaco di Cittaducale

13 giugno 2022 a

Leonardo Ranalli si conferma sindaco con l'80,45% delle preferenze. I cittadini di Cittaducale hanno premiato il lavoro svolto in questi 5 anni accordandogli ben 2.869 voti. Una rielezione quasi plebiscitaria per uno dei volti emergenti della politica locale ed ormai esponente di spicco del Pd provinciale anche se nel centro angioino è alla guida della lista civica Svolta comune. Ranalli, 41 anni, giornalista pubblicista, dopo aver vinto le elezioni del 2017 si riconferma ancor più nettamente contro una vecchia volpe della politica di Cittaducale, Roberto Ermini (Impegno civico), già sindaco e punto di riferimento del centrodestra locale che invece non è riuscito ad andare oltre il 19,5% che tradotto in voti significa 697 preferenze.

