Elezioni, Cosimo Mastrorocco eletto sindaco di Casaprota con l'83,33% dei voti

Da vicesindaco del sindaco uscente (che si è candidato come consigliere) Marcello Ratini a primo cittadino. Per Cosimo Mastrorocco candidato sindaco della lista Progetto futuro condiviso, una elezione quasi plebiscitaria con l'83,33% delle preferenze pari a 285 voti totali. Una elezione nel segno della continuità che ha permesso di battere gli sfidanti Gianluca Paoletti della lista Io ci credo Gianluca Paoletti sindaco che ha ottenuto 49 voti (14,33%) e Irene pastore (Italia dei diritti) con 4 voti (1,17%) e il partito Gay Lgbt+ con Manuela Fusacchia: per lei 4 voti (1,17%).

