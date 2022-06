13 giugno 2022 a

a

a

Gisella Petrocchi alla guida della lista civica Uniti per Salisano resta in sella e si conferma sindaca anche per i prossimi 5 anni. Gisella Petrocchi ha vinto con 179 voti (53,43%). Nella sfida elettorale ha prevalso su Cristiano Ranieri candidato sindaco della lista Salisano impegno comune che ha ottenuto 155 preferenze (46,27%). La terza lista in corsa, Dsm di Giuseppe Castellano ha ottenuto un solo voto.

