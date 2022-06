Elezioni comunali, urne chiuse. Alle ore 23 in città ha votato l'81,21% degli aventi diritto

13 giugno 2022 a

Urne regolarmente chiuse alle ore 23 nelle 51 sezioni della città di Rieti e negli altri 6 Comuni della provincia (Antrodoco, Cittaducale, Casaprota, Nespolo, Pescorocchiano e Salisano), chiamati al voto per le elezioni Amministrative così come per il Referendum che riguardavano tutta la provincia.

Alle ore 23 nel capoluogo aveva votato l’81,29% degli aventi diritto, dato leggermente inferiore (81,64%) alle precedenti amministrative. In ogni caso solo nel tardo pomeriggio di lunedì si saprà se Rieti avrà un nuovo sindaco o se invece si dovrà aspettare il ballottaggio previsto il 26 giugno per decretare il nuovo primo cittadino tra Simone Petrangeli, Daniele Sinibaldi e Carlo Ubertini.

Nei seggi si partirà con lo spoglio delle schede relative al referendum che stando ai dati dell’affluenza nazionale delle rilevazioni precedenti (15% circa), non supererà il quorum in nessuno dei cinque quesiti. Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali inizierà invece lunedì alle 14 nelle 51 sezioni della città. Spoglio per le comunali al via alle 14 anche negli altri 6 Comuni chiamati alle urne.

