Amatrice invasa da ottomila alpini provenienti da tutta Italia

Circa 8mila alpini provenienti da ogni parte d’Italia hanno sfilato ieri mattina per Amatrice, accolti da una popolazione festante nel segno della solidarietà. Solidarietà è stato, infatti, il motto della due giorni, iniziata sabato, organizzata dall’Ana, sezione Abruzzi e dal gruppo di Amatrice “Bucci Giuseppe”. Tricolori ovunque hanno abbracciato le penne nere. Il corteo è partito dal campo sportivo, ha proseguito lungo la Statale 260 Picente, il viale Minozzi e si è concluso presso il piazzale Campo Anpass.

Alla testa le insegne del Comune e una rappresentanza dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Cortellesi, insieme al vice sindaco Roberto Serafini, Fabio D’Angelo (responsabile Ana di Amatrice) e altri consiglieri comunali.

Il sindaco, nel suo saluto, ha avuto modo di ribadire concetti già espressi all’inizio della due giorni: “La vostra presenza è per noi motivo di conforto e riscatto. Conforto per ciò che siete, siete stati, la vostra storia parla chiaro, e per ciò che sarete sempre. E riscatto, perché come comunità dobbiamo risollevarci e ripartire. L’Italia e l’Europa, nel momento in cui venti di guerra si stanno riaffacciando pericolosamente, hanno bisogno di pace, prosperità e concordia".

