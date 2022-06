Cittadinanzattiva denuncia: parcheggi disabili sempre occupati abusivamente

13 giugno 2022 a

Auto parcheggiate negli spazi riservati alle persone con disabilità ma senza contrassegno autorizzativo, un gesto di inciviltà che aggiunge problemi a chi già ne ha di suoi. E’ la questione sollevata da Mauro Rizzetto, coordinatore di Cittadinanzattiva Rieti, che a coloro che parlano di privilegi a proposito di spazi sosta riservati risponde: “Offriamo a queste persone di prendere tutti i privilegi delle persone diversamente abili, comprese le malattie e le disabilità che sono alla base di tali ‘privilegi’”. Offerta accompagnata dall’invito rivolto a tutti i cittadini “a rispettare i posti sosta riservati alle persone con disabilità, alle donne in stato di gravidanza e ogni altro divieto che tuteli persone temporaneamente o permanentemente in situazione di fragilità”.

Non solo. Rizzetto si appella inoltre a coloro che vedano automobili parcheggiate nei suddetti spazi senza esporre i cartellini che lo autorizzano a chiamare immediatamente la Polizia locale per segnalare la cosa e chiedere un rapido intervento: il numero di telefono è lo 0746287220 e nel caso, per qualsiasi motivo, nessuno dovesse rispondere si può contattare il numero di emergenza 112. C’è poi la raccomandazione a familiari e conoscenti di persone con disabilità, in possesso delle autorizzazioni, a occupare detti spazi esponendo il relativo cartellino solo e soltanto quando l’automobile trasporti il diretto interessato, essendo l’autorizzazione individuale per la singola persona.

