Rieti, torna oggi la fiera di Sant'Antonio di Padova

Torna oggi la fiera di Sant’Antonio di Padova. Il percorso si articolerà da via Liberato di Benedetto (dall’incrocio di Viale Maraini) fino a piazza Angelucci, una porzione di via Molino della Salce fino all’incrocio con via F.lli Cervi e piazzale Foro Boario. Gli operatori commerciali saranno disposti esclusivamente su un unico lato della strada ad eccezione di piazza angelucci e piazzale Foro Boario che consentono una disposizione su più file. Gli operatori dovranno prendere possesso del posteggio entro le ore 8, secondo l’assegnazione avvenuta per l’edizione del 2019. Successivamente verranno effettuate le operazioni di spunta per l’assegnazione delle piazzole rimaste libere. La manifestazione dovrà svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni vigenti (nazionali,regionali, comunali) atte ad assicurare un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dell’ambiente e dei consumatori.

Lunedì 13 giugno 2022 torna la Fiera di Sant’Antonio Abate: ecco le modifiche alla viabilità.

In relazione allo svolgimento della fiera la Polizia locale comunica le seguenti variazioni alla viabilità: chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione, dalle ore 6 alle ore 24 oggi in via Liberato di Benedetto, via Molino della Salce – tratto da via Liberato di Benedetto a via F.lli Cervi – piazza Angelucci e via Don G. Olivieri – area antistante il Foro Boario.



