Albero si schianta sulla strada, viabilità interrotta

12 giugno 2022 a

a

a

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto è intervenuta nella notte tra venerdì e sabato in via Roma a causa di una pianta d’alto fusto caduta sulla strada.

L’albero si è schiantato al suolo andando ad occupare entrambe le carreggiate di marcia, creando così l’interruzione della viabilità, in un tratto con ridotta visibilità e scarsa illuminazione. Quindi un potenziale pericolo per i passanti.Terminate le operazioni di taglio dell’albero sono state ripristinate le condizioni di sicurezza riaprendo poi la via al traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti anche una pattuglia dei carabinieri del comando stazione di Configni e un’unità dell’Ares 118.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.