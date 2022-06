Poggio Mirteto, prova finale per gli aspiranti parrucchieri del Centro di formazione professionale

11 giugno 2022 a

Ultimo giorno di scuola anche per gli aspiranti parrucchieri reatini. Al Centro di Formazione Professionale di Poggio Mirteto, dell’Istituzione Formativa di Rieti, l’anno scolastico 2021/2022 si è chiuso in bellezza, nel vero senso della parola. L’ultimo giorno di scuola per le alunne e gli alunni del IV anno, ha rappresentato una preziosa occasione per mostrare i risultati del lavoro svolto nel corso del periodo formativo.

Sotto la guida dell’insegnante di acconciatura Fabia Giambenedetti, hanno lavorato in pedana, con il pubblico presente, realizzando acconciature di vario tipo. “Si è concluso un altro percorso del quarto anno formativo – spiega dal Centro di Formazione Professionale di Poggio Mirteto la direttrice Antonella Giometti – Ognuno degli alunni ha realizzato acconciature da giorno e trasformazioni da sera, presentando poi il lavoro a tutti i compagni delle altre classi e ai professori. Al termine della giornata abbiamo consegnato a ciascuno un ricordo di questi anni trascorsi insieme, che speriamo portino presto i frutti sperati”.

Gli studenti dell’Istituzione Formativa che hanno frequentato il quarto anno di specializzazione per ottenere il Diploma Professionale, si preparano ora per gli esami. Dopo aver svolto l’attività realizzata con “sistema duale”, svolgendo il 50% delle ore a scuola e il 50% in azienda, con contratti di apprendistato o in modalità alternanza scuola lavoro, avranno la possibilità di ottenere anche l’abilitazione all’esercizio dell’attività autonoma.

