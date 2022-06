Rieti, l'ex stazione sperimentale Strampelli abbandonata e nel degrado

Monica Puliti 11 giugno 2022 a

L’amministrazione che uscirà dalle prossime amministrative dovrebbe segnare in agenda, tra le cose da fare, il recupero della stazione di cerealicoltura di Nazareno Strampelli, chiusa e caduta nel dimenticatoio nell’indifferenza generale della politica e della città. Qui, sulla collinetta che domina la parte bassa di Campomoro, lo “scienziato del grano”, uno dei più grandi esperti italiani di genetica del tempo, precursore della “rivoluzione verde” degli anni Sessanta, nei primi del Novecento incrociò varietà differenti di frumento per crearne di nuove, aumentando così la resa media delle aree coltivate con enormi benefici per le popolazioni afflitte, in quel particolare periodo storico, dalla fame. Un sito che ha fatto la storia della città e del Paese e che una serie di vicissitudini – ma soprattutto l’inerzia di chi in questi anni, pur potendo, non ha fatto – hanno portato al totale abbandono. E l’immagine del degrado in cui versa, per chi si trovi ad avvicinarsi e ad entrare nell’area, dove la natura si sta riprendendo tutti gli spazi possibili (nella foto), è lì a testimoniare il lungo oblio in cui è caduto l’istituto di ricerca del “mago del grano”.

Creata dallo scienziato nel 1919, la stazione sperimentale di cerealicoltura, dopo alterne vicende, venne soppressa nel 1967; chiusa qualche anno, fu in seguito affidata all’Istituto per lo studio e la difesa del suolo di Firenze poi inglobato nel Crea-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria su concessione del Demanio a cui appartiene. “In realtà – dice Roberto Lorenzetti, ex direttore dell’Archivio di Stato, che dello scienziato del grano si è sempre occupato attraverso una ricca ricerca che lo ha portato anche a scrivere più di qualche libro a lui dedicato – la proprietà della stazione è controversa e da tempo va avanti una querelle; attualmente è iscritta tra i beni del Demanio ma un progetto di recupero del Comune restituirebbe questo patrimonio alla città e non credo che il Demanio avrebbe problemi a cederla”. Strappandola finalmente all’abbandono cui è stata confinata in via definitiva dopo il terremoto del 2016, quando fu dichiarata inagibile per via dei danni al tetto.

“Fino ad allora – ricorda Lorenzetti – hanno lavorato lì due donne, dipendenti ministeriali, e anni prima erano andati in pensione alcuni ricercatori, ma non del settore, bensì geologi”. Nel frattempo, da quanto si apprende, il Demanio l’avrebbe consegnata al Comune di Rieti e anche il Crea ha accettato di dare all’Ente i soldi dell’assicurazione – centinaia di migliaia di euro – per rendere di nuovo agibile l’ex stazione regia di Strampelli. Di tempo per riportare a nuova vita questo pezzo di storia alla città, rendendo contestualmente allo scienziato l’omaggio che merita, ce n’è stato, ora la palla passa all’amministrazione che verrà, che possa prendere a cuore la questione del recupero.



