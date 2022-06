Rieti, giornata internazionale bambini scomparsi: la polizia incontra i giovani

10 giugno 2022 a

a

a

In occasione della giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, che ricorre il 25 maggio, la Polizia ha avviato una campagna di educazione alla legalità per avvicinare i giovani, così come avvenuto in analoghe iniziative promosse dal dipartimento della pubblica sicurezza, alla cultura della legalità ed ai pericoli della rete.

Tre etti di hashish in cantina, arrestati due reatini

Nei giorni scorsi, personale della Polizia ha allestito un gazebo, quale punto informativo, sotto i portici del palazzo comunale reatino incontrando oltre 100 giovani, ai quali ha consegnato una apposita brochure realizzata per la circostanza che illustra tutte le iniziative e gli enti preposti all’ascolto delle persone in difficoltà ed ha ascoltato le loro segnalazioni.

Hashish nascosto nella biancheria intima, denunciato un rumeno di 28 anni

In particolare, i poliziotti della Questura di Rieti, con elevata esperienza e competenza sulla materia, hanno sensibilizzato i giovani sui delicati temi del rispetto delle regole, del contrasto al bullismo ed al cyberbullismo, nonché sui pericoli di internet e dei social. Ai ragazzi sono state illustrate, altresì, l’app della Polizia di Stato YouPol con la quale è possibile segnalare reati di bullismo e cyberbullismo, anche in forma anonima ed il progetto una vita da social, promosso dalla Polizia Postale per informare i più giovani sui pericoli che si nascondono dietro i social.

Hashish nascosto nella biancheria intima, denunciato un rumeno di 28 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.