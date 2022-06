Rieti, rilancio edilizia. Si studia un nuovo piano regolatore

Marco Staffiero 10 giugno 2022 a

Mancano pochi giorni alle elezioni a Rieti si prepara alla scelta del sindaco, che guiderà la città per i prossimi 5 anni. Tanti gli argomenti trattati in queste settimane. Di notevole importanza quello legato all’edilizia, che vede la ricostruzione post sisma, il bonus 110%, il settore in difficoltà e la gestione dei fondi del Pnrr, come argomenti strategici per il rilancio della città stessa.

Per il candidato del terzo polo Carlo Ubertini “senza dubbio il bonus 110% è stato uno strumento efficace, che ha provocato una favorevole scossa nel settore. Dobbiamo sperare, che non si sia trattata di una bolla, ma venga creata la possibilità di una continuità per favorire la ricostruzione. Per quanto riguarda la problematica sismica è doveroso intervenire con una immediata schedatura di tutti gli edifici del centro storico. Nel nostro programma – ha continuato Ubertini – abbiamo in agenda la possibilità di dar vita ad un nuovo piano regolatore, che non riguarda il consumo del suolo, ma la rigenerazione urbana in grado di rilanciare il settore con il miglioramento sismico. Inoltre, per gestire i fondi del Pnrr è strategico avere la capacità di ottimizzare gli uffici, creando una struttura burocratica comunale, per coordinare, gestire e progettare gli interventi mirati, grazie anche ad una collaborazione con gli ordini professionali, primo fra tutti quello degli ingegneri, architetti e geometri”.

Mentre, per il candidato sindaco del centrodestra, Daniele Sinibaldi “abbiamo vissuto anni di ritardo, per quanto riguarda la ricostruzione post sisma. I finanziamenti ci sono stati, ma come sempre i tempi burocratici del nostro paese, mettono in ritardo le opere. Grande risultato è stato ottenuto senza dubbio per il bonus del 110%, ma la guerra in Ucraina negli ultimi mesi sta provocando un ritardo di alcune materie prime, con un aumento dei prezzi. Il Governo deve intervenire. Per un rilancio dell’edilizia dobbiamo potenziare i settori tecnici, separando l’ufficio lavori pubblici, con quello della manutenzione. Da questa amministrazione grandi ed importanti opere di edilizia sono state portate avanti. Abbiamo il recupero di Palazzo Aluffi, il recupero dell’ex ospedale civile, con un intervento di 8 milioni di euro, il recupero del circolo lettura al Flavio Vespasiano, il palazzo Ater di via della Verdura. Inoltre, grazie all’acquisto del Ministero della cultura è stato possibile ospitare nell’ex palazzo della Banca d’Italia l’archivio di Stato, interventi sull’ex carcere di Santa Scolastica, che ospiterà l’ufficio dell’ispettorato al lavoro. Infine, non possiamo ricordare gli interventi sul mercato coperto”.

Invece, per il candidato sindaco del centrosinistra, Simone Petrangeli, “l’edilizia rappresenta un settore importantissimo per il rilancio dell’economia nel territorio. Il bonus 110% è stato ed è una grandissima opportunità, ma dobbiamo snellire assolutamente le procedure burocratiche, non ha caso proponiamo la digitalizzazione per velocizzare i passaggi. In questo argomento è opportuno sottolineare una collaborazione tra i vari tecnici del settore. Il Comune in questi anni poteva intervenire per migliorare il proprio patrimonio edilizio. Nel settore la città di Rieti si gioca una carta importante. Con questa idea è opportuno creare una politica di rete tra le aziende, con una maggiore collaborazione. L’obiettivo è quello di far nascere dei consorzi per mettere insieme le imprese edilizie locali. Bisogna lavorare affinchè le risorse vengano utilizzate sul territorio facendo lavorare tutto il comparto locale. Infine – ha concluso Petrangeli è necessario un immediato nuovo piano regolatore per la città di Rieti”.

