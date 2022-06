Rieti lavoro. Si licenziano altri 5 dipendenti della Mvm

Marco Staffiero 09 giugno 2022 a

La difficoltà del mondo del lavoro, oltre i soliti proclami da eterna campagna elettorale, si scontra con la dura realtà, che non risparmia nemmeno i 70 lavoratori della Mvm, già da oltre quattro mesi senza salario. L’incontro di mercoledì 8 giugno nella sede di una importante società di Terni da parte di alcuni dipendenti della Mvm, per cercare un impiego fuori regione, non ha portato nulla di buono.

“Non ci sono i presupposti economici – hanno dichiarato i lavoratori – per andare a lavorare fuori regione. Eravamo fiduciosi, prima di andare, ma l’incontro con la società umbra non ha portato nulla di buono. Per andare in un’altra provincia non possiamo non considerare i costi, primo fra tutti quello del carburante. Un’altra giornata senza risposte sia dalle istituzione, che dall’azienda Mvm. Il tempo passa ed aumentano le difficoltà per andare avanti. Rimane difficile per molti capirlo, ma chi come noi si trova in questa enorme situazione di disagio può comprenderlo. In tutta la provincia siamo 70 a lavorare – hanno continuato – e siamo tutti fermi. Nelle prossime ore altri 5 dipendenti presenteranno il licenziamento per giusta causa, facendo salire a 22 il numero dei lavoratori, che si sono licenziati. In questi oltre 3 mesi di stato di agitazione e dopo numerosi appuntamenti, con le istituzioni stesse, non abbiamo avuto nessun tipo di risposta. Nell’ultimo incontro con i parlamentari Lorenzoni, Melilli , e Trancassini si è parlato di una possibile interrogazione parlamentare”.

La situazione difficile viene vissuta anche in altre città. L’azienda nata nel 1993, conta 270 dipendenti collocati tra Rieti, Roma e la Sardegna. La stessa azienda ha importanti clienti come Tim, Enel e Open Fiber. Con il passare delle ore, come più volte annunciato dai sindacati e dai lavoratori stessi, è possibile che venga messa in discussione la rete di comunicazione nel territorio. Con gli operai fermi è ferma la manutenzione e i lavori per la fibra. Qualcuno prima o poi dovrà dare delle spiegazioni.

