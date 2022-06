Rieti, nomine Asm. Affondo del Pd: "Amministrazione poco trasparente"

Monica Puliti 09 giugno 2022 a

A tre giorni dal voto, tiene banco la vicenda della nomina del manager Silvio Gherardi in seno al consiglio di amministrazione dell’Asm Rieti. Vicenda ripercorsa nel corso della conferenza stampa organizzata dal Pd cittadino, presenti il segretario Vincenzo Di Fazio, il capogruppo in Comune, Alessandro Mezzetti, e il candidato consigliere Umberto Leoncini, i quali hanno ripercorso i fatti mettendo in luce, in particolare, “la poca trasparenza delle procedure adottate dall’amministrazione” in questo caso specifico e sul banco degli imputati la gestione Asm (dalla vendita delle farmacie comunali alla “supposta pubblicizzazione della Partecipata”) degli ultimi cinque anni.

“Ci chiediamo come mai dal 29 aprile scorso ad oggi, data cui si riferisce il verbale di assemblea dei soci con la nomina dei nuovi vertici Asm, non ci sia un sotto atto successivo che certifichi quanto affermato dal centrodestra” ha esordito Di Fazio sottolineando come in quel verbale fosse indicato il compenso a Gherardi – 26 mila 7773,08 euro –, e alle nostre “richieste circa la situazione di incompatibilità del manager che non può percepire compensi poiché in quiescenza” il sindaco abbia fornito “una risposta sgangherata senza allegare atti che provino che il dottor Gherardi è esente da compensi”. Mezzetti ha ampliato il discorso ricordando che l’amministrazione Cicchetti “si è presentata alla collettività con un preciso piano per l’Asm, vale a dire la gara a doppio oggetto che però non è mai stata espletata e a metà mandato, per cercare di liquidare il socio privato e rendere pubblica l’azienda, questa amministrazione ha deciso di vendere le farmacie comunali al privato”.

“Con quei soldi – ha aggiunto - doveva essere liquidato il socio privato e fare in modo che Asm diventasse del tutto pubblica, che diventasse di fatto una società in house del Comune e gestisse tutti i servizi che oggi, ad eccezione dei trasporti e dell’igiene urbana, hanno in mano terzi soggetti pubblici”. Una pubblicizzazione che, “a differenza di quanto afferma il centrodestra, non si è compiuta ma che anzi lascerà in eredità alla futura amministrazione un contenzioso col privato non ancora liquidato”. Tornando alla nomina e al compenso di Gherardi, il candidato Leoncini ha parlato dell’asterisco comparso domenica 5 giugno sul sito dell’Asm, “a seguito del nostro comunicato”, accanto al compenso dello stesso Gherardi con scritto che al manager non è dovuto compenso in quanto soggetto alla legge Madia. Pronta ancora una volta la replica del sindaco: “Asm, ad oggi, non ha ricevuto notifica di alcun ricorso da parte del privato della cui sorte e dei cui comportamenti sembrano tanto premurosamente interessarsi alcuni soggetti. Esiste invece la richiesta depositata al tribunale di Roma – sezione Imprese da parte di Asm di stabilire in via definitiva la cifra esatta da corrispondere al privato per il pagamento delle sue quote per la cui liquidazione è stata già appostata la necessaria provvista”.

