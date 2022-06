Rieti, referendum sulla giustizia: a Farfa arriva Luca Palamara

09 giugno 2022 a

Si è tenuto ieri, martedì 7 giugno, a Farfa, un incontro organizzato dalla Lega provinciale con l’ex magistrato Luca Palamara e il giornalista del TG5 Paolo Di Lorenzo, in vista del referendum sulla giustizia del 12 giugno. Intervistato dal giornalista reatino, Palamara ha parlato della sua esperienza alla guida dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) e delle logiche che si attuavano.

Con Di Lorenzo, l’ex membro del Consiglio superiore della magistratura ha inoltre affrontato le problematiche della giustizia italiana, dalla politicizzazione della magistratura e quindi la necessità di una magistratura autonoma e indipendente, al rapporto tra magistratura e informazione. Infine, l’appello al voto per il referendum del 12 giugno da parte dell’ex magistrato, perché “con il referendum i cittadini possono riappropriarsi della giustizia italiana”.

“Il tema della giustizia è un tema che tocca la vita di tutti i cittadini - ha dichiarato il sindaco di Fara in Sabina Roberta Cuneo, intervenendo all’evento -. Il corretto equilibrio tra poteri dello Stato, la garanzia della terzietà del giudice e quindi la separazione carriere, la giusta detenzione, la legge Severino, la riforma del Csm, un’equa valutazione dei magistrati sono temi non più rinviabili. È necessario dare al Paese una giustizia giusta e il referendum del 12 giugno è un’occasione storica che non possiamo perdere”.

