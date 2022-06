Rieti, spaccio. Hashish nascosto nella biancheria intima, denunciato un rumeno di 28 anni

09 giugno 2022 a

Nei giorni scorsi agenti di polizia hanno denunciato in stato di libertà un ventottenne rumeno per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i servizi antidroga disposti dal questore di Rieti, Mauro Fabozzi, infatti, gli agenti hanno proceduto al controllo dell’uomo che aveva nascosto, nella sua biancheria intima, 20 grammi di hashish. Lo straniero è stato, pertanto, denunciato in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria. Durante la stessa operazione, una ragazza reatina, che si era accompagnata allo straniero denunciato, è stata trovata in possesso di una piccola quantità di hashish ed è stata, pertanto, segnalata alla locale Prefettura per i provvedimenti amministrativi del caso.

