Rieti, la sentenza del Tar non chiude la vicenda legata al Tsm2

Decisi a non mollare, a non arrendersi neanche di fronte a quella che definiscono “una sentenza del Tar discutibile”. Gli ambientalisti vanno avanti convinti che alla fine riuscirannoa dimostrare l’inutilità del progetto Tsm2. “Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso proposto da sei associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale (Cai, Italia Nostra, Lipu, Mountain Wilderness, Salviamolorso, WWF Italia) nonostante le loro motivazioni fossero solide ed ancorate alla tutela dell’interesse pubblico - fanno sapere -. La sentenza è peraltro in palese contrasto con quanto rilevato dal Ministero per la Transizione Ecologica in merito alla incompatibilità del Progetto Tsm con la normativa europea di tutela della Rete Natura 2000. Non è certo una bella notizia, ma non sarà neppure il viatico definitivo di un progetto che va contro l’ambiente ed il paesaggio del Terminillo, incapace di interpretarne le potenzialità ma purtroppo suscettibile di ipotecarne il futuro andando contro quello sviluppo sostenibile che le amministrazioni regionale e locali continuano a non mettere al centro della propria azione”.

Per le associazioni “il ricorso era fondato su aspetti rilevanti quali il devastante impatto ambientale su ambienti protetti a livello comunitario e la violazione delle norme di pianificazione paesaggistica ed urbanistica che ne tutelano la integrità; ma, come sosteniamo da quando il Progetto TSM ha visto la luce, la sua insostenibilità è anche economica, e non vi sarà nessuna sentenza del Tar che potrà aggirare questo ostacolo. Ai rilievi sul fallimentare bilancio economico del Tsm e sulla fragilità della sua capacità di produrre sviluppo di alcun tipo, la Regione Lazio non ha mai dato risposte e continua a non darne. Rimaniamo convinti che il Terminillo meriti ben altro, ed i segnali in tal senso sono chiarissimi; lo sci invernale è agonizzante da decenni mentre il cambiamento climatico rende e renderà sempre più anacronistico il suo rafforzamento a quote basse quali quelle del Terminillo. Di converso, le migliaia di persone che hanno frequentato il Terminillo durante la pandemia sono testimoni della attrattività delle forme di fruizione basate sulla Natura, sul trekking multistagionale, su una pluralità di pratiche sportive e ricreative, sulla ospitalità diffusa e sulla qualità delle produzioni locali, tutti aspetti che il Tsm ignora puntando esclusivamente a realizzazioni infrastrutturali che aggiungeranno relitti a quelli già presenti sul Terminillo. Questa sentenza del Tar non metterà quindi la parola fine ad una visione diversa del futuro del Terminillo, visione interprete di uno sviluppo sostenibile e che vedrà ulteriormente incrementare il nostro consapevole impegno nel concretizzarla”conclude la nota delle associazioni Mountain Wilderness Italia, Club Alpino Italiano di Leonessa, Italia Nostra-Sabina e Reatino, Salviamo il Paesaggio-Lazio e Rieti, FederTrek–Escursionismo Ambiente, Salviamo l’Orso, Inachis Sez. Gabriele Casciani Rieti, Postribù, WWF Lazio, Balia dal Collare.

Intanto il consigliere regionale Francesca De Vito (Fdi) auspica una ripartenza veloce del progetto. “Ora che il Tar ha bocciato il ricorso contro il progetto di rilancio sciistico del Terminillo è necessario intervenire subito con il piano attuativo e realizzativo finalizzato allo sviluppo dell’area, meta turistica preziosa del Lazio. Sono anni che mi sto occupando di stimolare lo sviluppo della montagna, in special modo Terminillo, fondamentale per tutto l’indotto del Reatino. E’ un territorio che merita dignità, rispetto e riqualificazione specialmente a vantaggio dei tanti appassionati dello sci provenienti dalla capitale e non solo” conclude Francesca De Vito.

