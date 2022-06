Rieti, lavoratori Mvm ancora senza stipendio. Avviati contatti con azienda umbra

Marco Staffiero 07 giugno 2022 a

a

a

Tra riunioni, confronti e promesse senza risposte, i 70 dipendenti della Mvm, da oltre quattro mesi senza stipendio stanno cercando fortuna verso l’Umbria. Spinti dalla disperazione, gli operai specializzati dell’azienda, che si occupa di telefonia e rete internet per grandi provider nazionali, in queste ore stanno in contatto con una importante impresa della provincia di Terni, con la speranza di essere assunti e di tornare finalmente a lavorare.

Mvm annuncia un piano di rientro

“Una grande delusione – hanno sottolineato i lavoratori della Mvm – per noi, costretti ad abbandonare il nostro territorio e per tutte le istituzioni, rimaste a guardare (fino adesso). Ancora una volta ci sentiamo presi in giro. L’azienda si era impegnata nell’ultimo incontro in Prefettura alla fine di maggio di saldare almeno l’acconto di febbraio, entro il primo o il 2 giugno. Ad oggi non è arrivato nemmeno quello. Una situazione drammatica, per le nostre famiglie, che ci spinge ad andare fuori regione, per trovare lavoro. Abbiamo contatti con una importante realtà di Terni, speriamo di essere assunti nel breve tempo possibile, almeno da loro. Ma sia chiaro – hanno aggiunto i lavoratori – è una sconfitta per noi e anche per tutto il territorio, che perde degli importanti operai specializzati. La stessa, più volte pubblicizzata e decantata fibra ottica è ferma. In questi giorni, con la nostra situazione vengono risolti solo emergenze importanti, il resto è tutto fermo”. I sindacati stessi, stanno aspettando una interrogazione parlamentare. Ricordiamo che dopo i numerosi incontri istituzionali, con il prefetto, il vicesindaco di Rieti, il presidente della provincia, l’azienda stessa e gli onorevoli Lorenzoni, Melilli e Trancassini, si stanno cercando delle risposte anche dal Governo.

Nuovo sciopero dei lavoratori Mvm, timori per i cantieri della fibra



La Mvm ha importanti clienti come Tim, Enel e Open Fiber e con i dipendenti “fermi” si rischia un enorme disservizio per tutto il territorio. Lo stesso Melilli, manifestò solidarietà e preoccupazione per il possibile rallentamento dell’implementazione della fibra sul territorio. Preoccupazione sottolineata anche dai sindacati: “La situazione è insostenibile per le famiglie che non hanno più mezzi di sostentamento ma anche per il territorio che sta restando indietro nelle opere di digitalizzazione necessarie per ipotizzare strategie di sviluppo”.



Vertenza Mvm, altra fumata nera. I lavoratori si appellano ai parlamentari reatini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.