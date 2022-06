Monterotondo, Entriamo in scena spettacolo di fine anno dei ragazzi del liceo linguistico

Matteo Torrioli 07 giugno 2022 a

Si svolgerà stasera (martedì 7 giugno), con inizio alle ore 20.00, l’atteso spettacolo di fine anno scolastico 2022 dell’Istituto Paritario Santa Maria di Monterotondo dal titolo “Entriamo in scena”. I ragazzi del liceo Linguistico indirizzo Arti dello Spettacolo, che per l’occasione si cimenteranno anche come registi, cameramen, fotografi e tecnici del suono, si esibiranno sul palco del Teatro Ramarini, edificato nel 1920, acquistato dal Comune, interamente ristrutturato con materiali e soluzioni tecniche e architettoniche e riaperto al pubblico nel 2013.

Lo spettacolo vedrà alternarsi sulla scena cantanti, attori, attrici e ballerini che metteranno in mostra le loro qualità di artisti in erba. Dopo due anni di stop causa pandemia, l’Istituto Santa Maria del direttore Giovanni Piccardo, si ripresenta alla cittadinanza con un evento che, fino al 2019, non era mai mancato alla fine dell’anno scolastico. Partner dello spettacolo sarà Youngreporter.it, la webradio che rappresenta uno spazio creativo per gli studenti che hanno la curiosità la voglia e la capacità di confrontarsi con il mondo esterno, sviluppando capacità critica e di ricerca.

Youngreporter, negli anni, si è trasformata in uno spazio di confronto e sperimentazione di forme innovative di informazione e comunicazione e con il tempo si è proposta oltre che come “campus” per giovani giornalisti radiofonici anche come una sorta di eco degli avvenimenti del territorio, non solo cittadino, attraverso un articolato palinsesto di radiogiornali, dirette e interviste. Oltre a diversi politici locali e rappresentanti delle istituzioni cittadine, sarà della serata il sindado Riccardo Varone che premierà i ragazzi che risulteranno vincitori del concorso fotografico e di quello letterario denominato “Cambia il finale“.

