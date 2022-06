Capena, denaro in cambio del voto. La Procura della Repubblica avvia indagini

Paolo Giomi 07 giugno 2022 a

Una cupa ombra si addensa attorno alle imminenti elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Capena. Un’ombra al momento senza volto né nome, ma circostanziata, e addirittura documentata, da una denuncia-querela presentata nei giorni scorsi da alcuni residenti del Comune tiberino, e ora nelle mani dei carabinieri della compagnia di Monterotondo, che hanno immediatamente informato la Procura della Repubblica di Tivoli, competente per territorio, dove al vaglio l’eventuale apertura di un fascicolo d’inchiesta contro ignoti.

La denuncia riporterebbe, con tanto di documentazione allegata, alcuni episodi di elargizioni di denaro in cambio di voti alle prossime elezioni. Non è dato sapere, per ora, né gli autori dei fatti, né tantomeno la lista o il candidato che l’ignoto responsabile, o gli ignoti responsabili, intenderebbero supportare con tale condotta che, se verificata dagli investigatori, aprirebbe uno scenario inedito per l’intero quadrante sabino-tiberino. Inedito ed inquietante. Al momento nessuno dei candidati delle quattro liste in lizza per la contesa comunale risulta coinvolto negli accadimenti messi nero su bianco nella denuncia, e anzi gli aspiranti sindaci, Adorno Corradini per la lista “Uniamo Capena”, il sindaco uscente Roberto Barbetti con la lista “Futuro Adesso 2.0”, Antonio Paris della lista “Capena Sei Tu” e Giovanni Sestili con “Consenso Civico”, hanno immediatamente preso le distanze e stigmatizzato i fatti, augurandosi quanto prima che forze dell’ordine e magistratura facciano luce sulla vicenda.

Una vicenda sulla quale l’amministrazione uscente di Capena è uscita anche via social con un post ufficiale, nel quale si “esprime tutta la propria preoccupazione per i fatti descritti, dai quali si prendono le distanze, così come da ogni eventuale comportamento illecito legato alla campagna elettorale in corso. Ogni comportamento contrario alle democratiche regole elettorali viene fermamente condannato da questa amministrazione che pertanto chiede che le oorze dell’Ordine e la magistratura con estrema urgenza facciano chiarezza su quanto denunciato, anche al fine di tutelare l’immagine ed il buon nome del Comune di Capena e di chi ci lavora con serietà e professionalità. L’amministrazione comunale si riserva inoltre ogni piú ampia azione in conseguenza delle risultanze istruttorie delle autorità competenti”.

