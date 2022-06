Montebuono, cade dal trattore e batte la testa. Muore agricoltore di 62 anni

06 giugno 2022 a

Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Per Stefano Lucchetti, agricoltore di 62 anni di Montebuono non c’è stato nulla da fare. Le lesioni riportate alla testa nella caduta dal trattore sono state fatali. La disgrazia è avvenuta domenica sera al ritorno dai festeggiamenti per San Benedetto.

L’agricoltore, insieme ad altre decine di persone aveva preso parte alle celebrazioni in onore del Santo che vedono raggiungere con ogni mezzo un piccolo santuario sul monte. Una tradizione antica e molto sentita dalla popolazione. E così è stato anche domenica. Nessuno però avrebbe mai immaginato che quella “processione” si potesse trasformare in tragedia. Infatti al ritorno in paese, in un tratto in discesa, il trattore del 62enne forse a causa del terreno sconnesso si è ribaltato e l’agricoltore, pur non travolto dal mezzo pesante ha battuto con violenza la testa a terra perdendo conoscenza.

Il personale del 118 ha raggiunto a fatica il luogo dell’incidente proprio per il terreno particolarmente impervio. Nel frattempo è stata allertata l’eliambulanza che ha locaizzato la persona rimasta ferita e caricarlo sulla barella per il trasferimento al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso. Inutile però la corsa in ospedale: Stefano Lucchetti è morto nella tarda serata proprio per le gravi lesioni riportate nella caduta gettando nello sconforto l’intera comunità di Montebuono.

