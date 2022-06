Borgorose, il birrificio Collerosso torna a produrre. Corazza: "Si apre nuovo capitolo"

Francesca Sammarco 06 giugno 2022 a

a

a

"Post fata resurgo", scrive Matteo Corazza mastrobirraio nel profilo Facebook ‘Collerosso’, e come la fenice, il birrificio, con la ripresa della produzione in questi giorni, risorge dalle sue ceneri. “Dopo tanto (troppo) tempo i gorgogliatori tornano a cantare e il birrificio torna a profumare di luppolo. Tra poco oltre le fermentazioni spontanee troverete una linea di fermentazioni classiche in pieno stile Collerosso. Da oggi si dà il via a un nuovo capitolo”. Le prime birre targate ‘Collerosso’ usciranno a fine giugno. Matteo Corazza in quei locali ha condiviso per primo l’avventura di Birra del Borgo dal 2005. Nel 2016 l’azienda Ab-Inbev ha rilevato il marchio BdB, a gennaio 2022 ha annunciato il licenziamento di 42 dipendenti, la chiusura del Bancone e dell’Osteria a Roma (mantenendo il Bancone e il birrificio di Spedino).

Alla Birra del Borgo il premio "Birrificio dell'anno 2015"

In quell’occasione Matteo ha deciso di mettersi in proprio e rilevare il microbirrifico di Collerosso, che era rimasto come laboratorio per sperimentare nuove produzioni. Per il momento la nuova azienda è a conduzione familiare, perché Matteo ha gettato il cuore oltre l’ostacolo facendo tutto da solo. La nuova produzione ‘Collerosso’ parte con una linea di sei birre a fermentazione classica, bionda, speziata, Ipa (con luppolo), che affiancano la linea sperimentale di fermentazione spontanea in botti, la ‘Round overnight’ di base, che sarà declinata con spezie frutti di bosco e altri aromi, mantenendo l’impostazione di partenza con birre classiche di stampo inglese e quelle di stampo belga per le fermentazioni spontanee in botte. Il mosto viene lasciato raffreddare in una grande vasca aperta, la coolship, che consente ai lieviti presenti nell’aria della zona di Borgorose di farlo fermentare.

Le birre reatine si fanno onore al concorso regionale

La produzione iniziale si aggira sui 150 mila litri l’anno da distribuire in ristoranti, locali specializzati: c’è un mercato nuovo da aprire e in futuro sarà possibile la vendita diretta e online. Matteo è di Borgorose, vive ad Avezzano con la famiglia, è diplomato nel 2005 perito agrario al Luigi di Savoia di Rieti. In questi anni ha avviato un birrificio in Australia (Nomad) nel 2015, i microbirrifici di Eataly a Roma, nel 2016 ha avviato il laboratorio della scuola in cui si è diplomato.

Birra del borgo costretta a ridurre il personale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.