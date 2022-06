Progetto Tsm2, ambientalisti non mollano e pronti a ricorrere al Consiglio di Stato

Paola Corradini 06 giugno 2022 a

Gli ambientalisti si dicono “Sbigottiti per la sentenza del TAR; pubblicheremo nella prossima settimana una nota ufficiale a nome di tutto il cartello. Che strano, tutto questo avviene a 10 giorni dalle elezioni. Ma non voglio pensare male, credo nella giustizia” come si legge nel post pubblicato da Ines Millesimi che sin dall'inizio si è battuta contro il TSM2. Qualcuno parla di ricorso al Consiglio di Stato ma è la stessa Millesimi a rispondere: “Ci stiamo pensando, perché costa, ma valuteremo di certo”. La decisione dei magistrati del Tar interrompe una preoccupante fase di stallo. Le 29 pagine che, in data 3 giugno 2022, il Tar del Lazio ha pubblicato in in merito alla vicenda del TSM2 sono chiare.

Tar che ha respinto il ricorso presentato dal Wwf Italia Onlus Ong, Lipu, Birdlife Italia, Club Alpino Italiano, Salviamo L'Orso, Associazione per la Conservazione dell'Orso Bruno Marsicano Onlus, Mountain Wilderness Italia Onlus e Associazione Italia Nostra Onlus, contro la Regione Lazio, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e nei confronti della Provincia di Rieti e dei Comuni di Rieti, Cantalice, Micigliano, Leonessa, Comitato Sportivo Italiano CSI e Ministero della Transizione Ecologica. Il ricorso, preceduto anche da una raccolta firme che aveva fatto molto discutere, riguardava la richiesta di annullamento della determinazione dirigenziale: “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto Interventi per la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio sciistico del Monte Terminillo”.

Tra i punti contenuti nelle 29 pagine redatte dal Tar si legge, a sostegno del respingimento, che “è ragionevole ritenere che la "a perdita di queste superfici e percentuali nel contesto della ZPS Monte Terminillo, è da ritenersi non significativa ai fini del rischio di compromissione dello stato di conservazione di detti habitat. L'intervento non pregiudica la funzione di salvaguardia ambientale e anche tale motivo di ricorso è infondato e non può essere accolto”. Parimenti infondato – per il Tar - “è il motivo di ricorso con cui le associazioni hanno rilevato che il Comune di Leonessa, nel dicembre 2013, realizzò i Progetti esecutivi a stralcio, denominati “Fonte della PietraCampo Stella” e “Monte Tilia”, rientranti nel piano di interventi “Terminillo Stazione Montana, turismo responsabile" senza esperire la Via”. Viene definito infondato anche il motivo di ricorso a favore dell’Orso Marsicano “in quanto emerge con chiarezza che i dati della Regione Lazio sulla sua presenza, indicano che le segnalazioni di della specie sui Monti Reatini sono esterne all’area di progetto”. Per Simone Petrangeli “la decisione del Tar riconosce alla Regione Lazio il lavoro svolto sino ad ora ma nel frattempo bisogna prendersi cura della stazione turistica, completamente abbandonata in questi 5 anni dall'amministrazione comunale".

