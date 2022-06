Rieti, palazzine Ater danneggiate dal sisma da demolire e ricostruire

05 giugno 2022 a

Sono passati quasi sei anni dal terremoto e domani pomeriggio, alle ore 17, verrà aperto il cantiere di demolizione e ricostruzione della prima delle quattro palazzine ex Iacp nel quartiere di Villa Reatina risultate danneggiate dagli eventi sismici del 2016-2017. L’intervento riguarderà complessivamente 40 alloggi ubicati in via Oreste Di Fazio 11/17 e sarà portato a termine con i fondi della Ricostruzione privata e pubblica e con l’integrazione degli incentivi fiscali del Sisma Bonus 110%. L’Ater della provincia di Rieti, in qualità di proprietario di 8 alloggi e di gestore condominiale di tre palazzine ha attivato e seguito l’iter istruttorio che ha permesso l’ottenimento di due decreti di concessione del contributo che permettono finalmente l’avvio dei cantieri.

La terza palazzina, invece, essendo a maggioranza pubblica, seguirà l’iter della Ricostruzione Pubblica mentre la quarta palazzina essendo ormai interamente di proprietà privata segue l’iter della Ricostruzione privata. La gestione condominiale delle aree comuni oggetto di intervento sarà curata sempre da Ater Rieti in accordo con tutti i proprietari. Alla cerimonia di apertura del cantiere interverranno il presidente dell’Ater di Rieti Giancarlo Cricchi, il consigliere regionale del Lazio Fabio Refrigeri e l’assessore regionale alla Ricostruzione, Claudio Di Berardino.

Al fine di garantire l’incolumità pubblica durante i lavori sarà chiusa al traffico di via Oreste Di Fazio – tratto dal civico 98 a Via Campoloniano – dalle ore 5 del 6 giugno alle ore 24 del 9 giugno. Sarà garantito il traffico pedonale dei residenti dei civici 100/106, 108 e 116 di via Di Fazio attraverso la realizzazione di un corridoio delimitato da parte della ditta.

