Rieti, sentenza Tar sul Terminillo. Bocciato il ricorso ambientalista contro il Tms2

La notizia arriva in tarda mattinata e uno dei primi a postarla è il presidente della Provincia Mariano Calisse: “Tsm2. Respinto il ricorso promosso dalle associazioni ambientaliste che chiedevano l’annullamento del parere ambientale. Una grande notizia per il Terminillo che rende onore a tutto il lavoro fatto da Provincia e Comuni. Ora avanti velocemente con i progetti esecutivi”. Poi è un susseguirsi di commenti sulla decisione del Tar che ha rigettato il ricorso presentato dalle associazioni ambientaliste proprio contro il TSM2 e il parere di fattibilità regionale. Una “battaglia” a suon di raccolta firme e una strenua opposizione a quello che veniva indicato come un progetto che avrebbe deturpato il Terminillo.

“Oggi il Tar del Lazio dà ragione al Terminillo, a Rieti, allo sviluppo della nostra montagna, al lavoro compiuto con passione e sacrificio in questi cinque anni. Una vittoria storica per un territorio che merita dignità, rispetto e il diritto a costruire il proprio destino.” scrive il vicesindaco Daniele Sinibaldi e candidato per il centrodestra alle amministrative. Ed in un comunicato congiunto con il presidente Calisse parlano di “vittoria storica”.

“Il Tar - prosegue la nota - ha rigettato il ricorso proposto dalle associazioni Wwf, Lipu, Cai, Salviamo l’Orso, Associazione per la conservazione dell’Orso Bruno Marsicano, Mountain Wilderness e Italia Nostra finalizzato all’annullamento della Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto di rilancio del Terminillo. La sentenza del Tar rappresenta una grande vittoria, non soltanto per Comune e Provincia di Rieti che da anni hanno profuso il massimo impegno per il rilancio del Terminillo, ma per l’intero territorio e la comunità reatina che vedono così riconosciuto il diritto allo sviluppo della propria montagna. Questo risultato rafforza la battaglia del centrodestra per la dignità e il rispetto del territorio che merita di poter costruire il proprio destino determinando le proprie scelte”.

Soddisfazione anche da parte del presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio, Fabio Refrigeri. “Il Tar riconosce la bontà del lavoro svolto dalla Regione in merito alla valutazione di impatto ambientale per il progetto di rilancio del Terminillo - recita la nota - e sono molto soddisfatto della decisione del Tribunale amministrativo che dimostra come la Regione nell’iter di approvazione di questo importante progetto sia riuscita a tenere insieme e a dare soddisfazione a tutte le sensibilità, coniugando le necessità di uno sviluppo infrastrutturale con la sacrosanta tutela del patrimonio ambientale e naturalistico della nostra montagna”. Sulla stessa linea anche il Pd. “La grande attenzione e scrupolosità che gli uffici regionali hanno messo nella Via del progetto di rilancio del comprensorio montano reatino hanno oggi avuto il giusto riconoscimento da parte del Tar. Ringraziamo chi in questi mesi ha accompagnato questo complicato iter amministrativo, in primis il consigliere regionale Fabio Refrigeri e l’assessore Claudio Di Berardino”.

