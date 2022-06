Terremoto e ricostruzione, il sindaco di Amatrice contro Pirozzi: “Nessuno ha mai parlato di sae agli operai”

03 giugno 2022 a

La polemica a distanza tra il vecchio sindaco e consigliere regionale Sergio Pirozzi e l’attuale, Giorgio Cortellesi, sembra non finire mai. Il tema del contendere restano sempre gli spazi da offrire ai lavoratori dei cantieri che stanno operando per la ricostruzione di Amatrice. Dopo l’audizione del primo cittadini in commissione regionale e la dura replica dell’ex sindaco Pirozzi, oggi Cortellesi prova a fare chiarezza con l’intendo di mettere la parola fine alla vicenda.

“Su Sae, alloggi per gli operai e futuro di Amatrice le mie sono state parole chiare”, attacca Cortellesi che poi bacchetta il suo predecessore.

“Evidentemente il consigliere Pirozzi, già entrato in campagna elettorale, era distratto durante la commissione, o forse si era assentato per andare in bagno: l'audizione, importante momento di interlocuzione con le istituzioni, voleva essere solo uno stimolo per individuare percorsi e strategie future. L’obiettivo era ed è, trovare le soluzioni opportune per conciliare l’economia di Amatrice, le esigenze delle imprese, che hanno un indubbio problema logistico e i legittimi interessi dei nostri albergatori. La ricostruzione è una strada collettiva, ognuno deve fare la sua parte e l’Amministrazione deve pensare al bene comune. E alla ripartenza vera. Nessuno vuole continuare nel disordine urbanistico creato proprio in precedenza, con l’edificazione indiscriminata nel nome dell’emergenza”.

Poi la precisazione del sindaco sulla Sae. “In quanto alle Sae - ha continuato - a beneficio della memoria da recuperare. Nessuno ha detto che le Sae libere saranno date agli operai. Abbiamo posto una questione generale: nuovi spazi per alloggi provvisori. Ricordo sommessamente a Pirozzi che questa Amministrazione ha creato un regolamento, con punteggio ben delineato per le richieste abitative delle Sae che saranno disponibili. Un procedimento chiaro, trasparente, legale, proiettato sui giovani, in modo tale da non attribuirle discrezionalmente, come si è verificato in passato. E soprattutto, nostra scelta, a tempo determinato, per poterle rimuovere una volta finita l'emergenza abitativa delle prime e seconde case”.



