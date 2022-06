Rieti, lavoro. Torna in attività la ex Lombardini

Luca Feliziani 03 giugno 2022 a

Giovedì prossimo torneranno a riaprirsi le porte dello stabilimento dell’ex Lombardini, oggi Imr. E non per assemblee di lavoratori come spesso succede in questo periodo, ma semplicemente perché giovedì in uno dei luoghi simbolo dell’industria reatina si tornerà a lavorare. Giovedì toccherà ai primi dieci lavoratori usciti dai corsi di formazione di Teramo e poi in maniera graduale rientreranno tutti. Questo è almeno l’auspicio e la speranza dei sindacati, ma certo è che l’iter ha imboccato la strada giusta.

“Il fatto che all’ex Lombardini, oggi Imr, da giovedì torni la produzione è un segnale importante - ha detto Luigi D’Antonio, segretario provinciale della Fiom Cgil -, tutto sta procedendo rispettando la tempista dell’accordo sottoscritto tra le parti nel mese di dicembre scorso, compito nostro sarà ora quello di monitorare la situazione perché dopo i primi dieci lavoratori vengano riassorbiti nei prossimi mesi anche i restanti 110”.

Ma se il buongiorno si vede dal mattino, i lavoratori oggi in cassa integrazione possono essere moderatamente ottimisti. D’altra parte la Imr, azienda che ha rilevato il sito reatino dopo la cessione del gruppo Kholer, ha mandato da subito segnali preci e chiari, rispettando sempre le tempistiche. Con un processo di re-industrializzazione ora all’interno dello stabilimento reatino verranno realizzati interni per auto al posto dei motori agricoli. I primi dieci lavoratori formati a Teramo sono pronti per tornare al lavoro e così in maniera graduale toccherà anche agli altri.

La nuova proprietà nei giorni scorsi aveva presentato inoltre un piano di investimenti e di attività che verranno svolte nello stabilimento reatino confermando la riassunzione nei tempi previsti di tutti gli ex dipendenti impegnati nella ex Lombardini.

Cgil, Cisl, Uil, Ugl e rsu avevano ritenuto allora importanti le cose dichiarate dell'azienda e le azioni messe in campo dalla stessa in questi mesi. Ancor di più importante è la ripartenza produttiva da giugno.

“Abbiamo chiesto inoltre all'azienda di accelerare il più possibile il piano di reindustrializzazione per far si che i lavoratori possano rientrare dalla Cigs prima dei 24 mesi previsti. Nei prossimi mesi continueremo a monitorare tutto il processo avviato per far si che l'accordo sottoscritto a dicembre venga realizzato in tutte le sue parti dando così risposte concrete a tutti i lavoratori interessati”.

