Amatrice, villaggi per operai della ricostruzione. Pirozzi annuncia esposti in Procura

La proposta del sindaco Cortellesi durante l’audizione XII commissione Regione Lazio sulla necessità di garantire l’efficienza e la continuità dei cantieri di costruire nuovi alloggi ai lavoratori delle ditte impegnati nella ricostruzione scongiurando inutili perdite di tempo per i trasferimenti, non ha trovato d’accordo il consigliere regionale ed ex sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi che addirittura minaccia di rivolgersi alla Procura della Repubblica se la Regione dovesse accogliere quella che per ora resta solo una richiesta per risolvere quelle che il presidente della Commissione Enrico Cavallari ha definito “un problema che in prospettiva potrebbe deflagrare e quindi da affrontare subito”. “In questi anni non sono mai intervenuto in merito alle vicende amministrative strettamente collegate al comune di Amatrice - sottolinea Sergio Pirozzi - perché chi ha ricevuto il mandato popolare ha il diritto di decidere, ma dopo l'audizione svoltasi nella XXII commissione e avente per oggetto emergenza abitativa imprese costruttrici ritengo sia doveroso un mio distinguo”.

Per il consigliere regionale Pirozzi “fermo restando che il sindaco ha la facoltà di poter utilizzare i Sae come meglio vuole (poi sarà il consiglio comunale e la comunità a valutare) ritengo assolutamente inaccettabile che nella commissione sia stata paventata la possibilità di fare deroghe urbanistiche per nuovi villaggi”. Infatti che l’attuale amministrazione comunale amatriciana voglia disporre dei Sae per dare alloggio ai dipendenti di ditte private impegnate nei cantieri della ricostruzione post sisma, non trova d'accordo l' ex sindaco di Amatrice, ma rientra nell' ambito delle decisioni comunali.

“Quanto paventato lo ritengo inaccettabile - incalza Sergio Pirozzi - e per tre validi motivi: c'è gente rimasta investendo nell'accoglienza; ci sono ditte locali che sono rimaste assumendo maestranze locali; Oggi per la ricostruzione privata i cittadini scelgono la ditta direttamente senza obblighi legislativi, che impongano indagini di mercato. Pertanto - ribadisce Pirozzi - come ho già avuto modo di dichiarare in commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze, grandi rischi, protezione civile e ricostruzione, se la Regione Lazio si renderà complice di qualsiasi atto che travalichi le competenze comunali (Sae) mi rivolgerò immediatamente alla Procura della Repubblica, sicuro che il “paventato” sia dovuto ad “un'erezione agonistica” e rimarrò vigile su quello che accadrà nel prossimo futuro”.

