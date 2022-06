Rieti, i festeggiamenti per il 76° anniversario della fondazione della Repubblica

01 giugno 2022 a

Dopo due anni di pandemia e di restrizioni tornano i festeggiamenti in piazza per la festa della Repubblica. Giovedì, 2 giugno, infatti, si svolgeranno a Rieti, le celebrazioni per il 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica. Alle ore 9.50, in piazza Giuseppe Mazzini, alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose, avrà luogo la cerimonia dell’Alzabandiera, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti da parte del Prefetto Gennaro Capo.

A partire dalle ore 10.45, in piazza Cesare Battisti, si svolgerà la cerimonia ufficiale con la rassegna, da parte del Prefetto, dello schieramento delle rappresentanze militari e civili, dei Gonfaloni dei Comuni e dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il rappresentante del Governo darà poi lettura del messaggio del Capo dello Stato, al quale seguirà la consegna delle Medaglie d’Onore, concesse ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto e ai familiari dei deceduti e la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Verranno poi consegnati gli attestati di riconoscimento per i lavori svolti dagli alunni degli Istituti scolastici di Rieti e provincia che hanno partecipato al concorso d’idee “Cos’è per te il 2 giugno”.

