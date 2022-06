Elezioni, il sindaco di Roma Gualtieri a Rieti per Petrangeli: "Questa città tornerà protagonista"

31 maggio 2022 a

Si è svolto a piazza Craxi a Campoloniano un incontro a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Simone Petrangeli alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del presidente della commissione bilancio della Camera dei deputati Fabio Melilli.

“Con Simone Perpetrateli Sindaco – ha sottolineato Gualtieri –tra Rieti e Roma si aprirà una nuova stagione di collaborazione e dialogo. Questo permetterà a Rieti di tornare ad essere protagonista, anche grazie alle risorse del PNRR che porteranno sul territorio ingenti risorse per rilanciare il tessuto economico e produttivo; una occasione che Rieti non può permettersi di perdere. In questo senso sono convinto che Simone ce la farà per l’impegno, l’esperienza e le capacità che lo contraddistinguono”.

"E’ un onore avere il sindaco di Roma a Rieti – ha tenuto a precisare Simone Petrangeli – perché credo che il rapporto con Roma sia cruciale per chi vuole governare la nostra città. Roma deve essere una opportunità per Rieti e per il nostro territorio. Bisogna lavorare per costruire un rapporto diverso dal passato e la considerazione che il sindaco di Roma ci sta accordando con la sua presenza è un primo passo che ci permetterà di costruire un asse privilegiata per affrontare le sfide future”.

