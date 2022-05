Fara in Sabina, ruba elettrodomestici e set di cacciaviti da un appartamento: denunciato 30enne

31 maggio 2022 a

Pensava di averla fatta franca. E invece a distanza di mesi i carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione per notificargli una denuncia per furto in abitazione emessa dalla Procura di Rieti. I carabinieri della Stazione di Fara in Sabina, infatti, hanno denunciato in stato di libertà, un 30enne del luogo per furto in abitazione.

Le indagini hanno preso le mosse da un furto avvenuto, all’inizio dell’anno, a danno di una donna di Toffia. Proprio la donna aveva fornito ai militari giunti sul posto elementi che si sono rilevati utili alle successive indagini. Così dopo una serie di controlli e riscontri i militari dopo aver raccolto elementi utili si sono presentati a casa del sospettato.

La perquisizione domiciliare a carico di un giovane del luogo, come detto sospettato del furto in un appartamento di Toffia, ha consentito di rinvenire e sequestrare un mobiletto in legno, quattro elettrodomestici e un set di cacciaviti, rubati dalla casa della vittima. La refurtiva, del valore orientativo di 1.000 euro, sarà restituita alla proprietaria.

