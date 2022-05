Rieti, droga a scuola. Controllati 50 studenti e sequestrati 30 grammi di hashish

31 maggio 2022 a

a

a

Giro di vite contro lo spaccio di stupefacenti nelle scuole reatine. La Questura di Rieti, infatti, continua nella sua incessante azione di contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni sono state disposte dal questore di Rieti, Mauro Fabozzi, delle mirate operazioni antidroga, effettuate nei pressi degli istituti scolastici del capoluogo reatino, per contrastare il fenomeno del consumo di stupefacenti da parte dei più giovani.

Rieti, droga nascosta in cucina. Arrestato dai carabinieri

L’attività di controllo è stata supportata dalla presenza di cani antidroga, appositamente richiesti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che sono riusciti a individuare e sequestrare oltre trenta grammi di hashish, rinvenuti in possesso di alcuni giovani studenti, due dei quali minorenni, che sono stati segnalati alla locale Prefettura per l’adozione dei provvedimenti amministrativi previsti per gli “assuntori” di stupefacenti.

Nasconde droga nella propria abitazione, nei guai 40enne incensurato

Complessivamente sono stati tre gli istituti scolastici “visitati” dagli investigatori della Polizia di Stato che hanno controllati oltre 50 studenti, “attenzionati” dal potente fiuto degli specializzati cani antidroga. Le attività di controllo negli ambienti frequentati dai giovani proseguiranno senza sosta al fine di contrastare il pericoloso fenomeno di abuso di sostanze stupefacenti.

Rieti, si schianta con l'auto sulla Salaria. A bordo aveva 10 kg di droga

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.