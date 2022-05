Rieti, peste suina. Cinque comuni verso la zona rossa

Luca Feliziani 31 maggio 2022 a

a

a

L’unica cosa ancora da stabilire il numero dei comuni interessati alla zona rossa. Cinque, cercando di limitare il più possibile l’area, oppure otto o forse nove mettendo dentro anche quelli che confinano con Borgo Velino. Ma la cosa certa è che una fetta, più o meno grande della provincia, da oggi diventerà zona rossa dopo il caso di peste suina riscontrato qualche giorno fa a Borgo Velino su una carcassa di cinghiale investito sulla Salaria. La decisione ormai imprescindibile verrà presa questa mattina durante riunione operativa che si svolgerà in Prefettura con dirigenti del ministero della Salute, Regione Lazio, Asl di Rieti e sindaci interessati dal provvedimento, coordinati dal commissario per l’emergenza peste suina, Angelo Ferrari.

Emergenza cinghiali, Prandini: "Pronti a chiedere l'intervento dell'esercito"

Dentro la zona rossa sicuramente i comuni di Borgo Velino, Antrodoco, Castel Sant’Angelo e Micigliano. Ma sono costantemente monitorati anche Petrella Salto, Posta e Borbona. La decisione su quando partirà la zona rossa e quanti saranno i comuni interessati verrà presa al termine della riunione operativa che si terra in Prefettura. La riunione dovrà, in concreto, decidere come coordinare le “battute di ricerca”, le aree dove concentrarle, gli uomini che vi faranno parte e il ruolo dei singoli comuni. Dopo il caso di peste suina a Borgo Velino le restrizioni sono un passo quasi obbligatorio e serviranno prevenire la diffusione ulteriore del virus tra gli animali della zona. La riunione di oggi servirà a capire quali saranno le strategie da intraprendere per contrastare il dilagare del virus, che, anche se non colpisce direttamente l’uomo, potrebbe provocare danni agli allevamenti di suini.

Emergenza peste suina, Il Reatino possibile zona rossa

Essenzialmente si tratterà di organizzare battute di ricerca nelle aree in cui la presenza di cinghiali è più concentrata per monitorare gli animali. Successivamente, sulla base dei dati raccolti dalle prime ricerche, verrà deciso se allargare l’area della zona rossa e su quali comuni, presumibilmente verranno coinvolti anche i Comuni di Rieti, Petrella, Borbona e Posta. La zona rossa non significa restrizioni per i cittadini, i controlli riguarderanno solo gli animali, esattamente come succede già a Roma da più di un mese. Il caso “reatino” resta per il momento unico e isolato. In questi giorni Asl e comuni interessati hanno costantemente monitorato il territorio senza però trovare situazione critiche. Oggi si conosceranno i piani di azione e i comuni interessati, ma la sensazione è che la vicenda sia solo agli inizi.

Peste suina, crolla la vendita di carne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.