Rieti: siringhe, bottiglie e sporcizia. Tornano degrado e paura in via San Donato

Siamo in pieno centro storico, in via San Donato, parallela di via Terenzio Varrone e traversa di via Cintia. Una strada dove si affacciano finestre e balconi dei residenti proprio di via Varrone oltre all’intero palazzo storico risalente al XVII, composto da “due corpi di fabbrica adiacenti e funzionalmente collegati, elevati ad un piano seminterrato, piano terra, primo, secondo e terzo piano con annesse unità immobiliari in avanzato stato di vetustà ad uso abitazione, uffici, negozi, magazzini e garage oltre corte interna posto a confine con le due vie cittadine” come registrato nel piano catastale per la vendita.

Ma ormai le condizioni dell’immobile, sembra appartenente ad una società marchigiana prima e attualmente di proprietà di una maltese, sono fatiscenti ed è tornato ad essere un luogo di ritrovo per chi non ha dove dormire e per chi lo utilizza come centro di spaccio e consumo di eroina ed altre sostanze stupefacenti. Già qualche anno fa i tre ingressi che affacciano sulla via, erano stati chiusi dalla polizia municipale reatina dopo le tante segnalazioni da parte dei residenti della zona che lamentavano un via vai continuo di spacciatori e consumatori che si davano appuntamento all’interno del palazzo dove spesso si scatenavano liti e risse.

Una notte, probabilmente per un fornelletto lasciato acceso, prese fuoco anche una parte del piano terra tanto da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Da quel momento la decisione, anche su invito dell'amministrazione comunale, di sbarrare le entrate. Dopo anni di relativa tranquillità, in una zona dove lo spaccio è comunque continuato, da qualche mese i pali di legno e le paratie che bloccavano l’ingresso, sono state divelte.

Entrando all’interno ci si trova di fronte a decine di siringhe, sigarette svuotate e bottiglie di vino e birra. Uno spettacolo a dir poco disturbante se si pensa al numero delle siringhe da insulina si contano ad ogni scalino che porta al primo piano dove ogni porta e muro è segnato da simboli realizzati con vernice spray. Tornano anche le lamentele dei residenti e dei cittadini che non si sentono affatto sicuri, soprattutto chi rientra in ore tarde e parcheggia proprio in quella via. Ieri mattina le porte erano aperte e le siringhe sempre al solito posto. Da qui la richiesta, da parte dei residenti, che al più presto venga fatto qualcosa prima che quel palazzo torni ad essere luogo di spaccio e consumo di eroina.

