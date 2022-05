Miss mondo, Arianna Tarca di Forano tra le otto finaliste del Lazio

31 maggio 2022 a

Otto ragazze del Lazio sono in partenza per le finali nazionali di Miss Mondo Italia a Gallipoli. Si è infatti tenuta sabato 28 maggio a Roma, presso il Salaria Restaurant & Coffee Bar, all’interno del Circolo Sportivo “Salaria Sport Village” Via S. Gaggio 5, la selezione delle finaliste regionali che parteciperanno alla Finale Nazionale di Miss Mondo in programma a Gallipoli dal 1° al 18 giugno. Qui verrà selezionata la Miss che rappresenterà l’Italia alla Finale mondiale del Concorso Miss World: Claudia Motta, Miss Mondo Lazio 2021, è l'attuale Miss Mondo Italia e punta ancora ad ottenere grandi risultati.

Miss Mondo è Il concorso più antico e prestigioso al mondo. Oggi Miss World è rappresentato da più di 140 paesi ed è seguito da oltre due miliardi di persone.

A guidare le miss che sono passate alla finale regionale del Lazio sarà Ginevra Morganti, 21 anni di Roma, che è stata scelta per il suo fisico statuario come rappresentante del Lazio alla finale di Gallipoli. Insieme a lei andranno alle finali nazionali a giocarsi la vittoria Marika Nardozi (22 anni di Ceprano-Frosinone); Giulia Corallini (27 anni di Roma); Arianna Tarca (19 anni di Forano-Rieti); Annalisa Saggese (19 anni di Roma); Sara Rossi (17 anni di Roma); Valentina Iazzetta (23 anni di Napoli) ed Arianna Galli (21 anni di Cerveteri-Roma).

