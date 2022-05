Leonardo Panetti secondo al campionato italiano di magia

30 maggio 2022 a

Dopo due anni di fermo causa Covid è tornato il campionato italiano di magia, un trofeo ambito dagli artisti italiani della prestigiazione, che da gennaio fino a fine maggio si sono dati battaglia a colpi di magie.

Tra loro, il più giovane di tutti è stato il reatino Leonardo Panetti, unico under 18 (ancora non ha compiuto sedici anni), in mezzo a un folto numero di professionisti di navigata esperienza. Leonardo ha superato tutte le eliminatorie (cominciate a gennaio), ad aprile si è aggiudicato il premio speciale della giuria al festival internazionale della magia di San Marino, guadagnandosi contemporaneamente l’ammissione alla finalissima.

Le finali si sono tenute a fine maggio a Torino, all’interno di una delle più importanti convention mondiali di magia, organizzata da masters of magic.

Otto finalisti a contendersi il risultato finale. Alla fine il verdetto – comunicato da Silvan al teatro Alfieri - , di fronte al gotha della magia internazionale, ha regalato il secondo posto assoluto a Leonardo Panetti.

Un successo incredibile, se si pensa alla sua giovane età e all’esperienza di molti degli altri concorrenti. Un successo che corona un anno di risultati davvero sorprendenti:

A giugno 2021, il numero di Leonardo Panetti viene inserito nel prestigioso Lance Burton Teen Seminar (Las Vegas) e poi si aggiudica il concorso dell’International Brotherhood of Magician Usa (Atlanta), davanti a un concorrente del Texas e uno del Sud Africa. A novembre viene ingaggiato dallo Zoomarine, per tre spettacoli di fronte a 3mila persone. A dicembre, gli viene assegnato il premio del pubblico al Trofeo Arsenio (uno dei concorsi magici più importanti in Italia) e vince l’Eclectica Contest. A Natale si esibisce in una cena di gala a Palazzo Ferrajoli di Roma di fronte a 100 vip, tra cui Franco Nero, Guillermo Mariotto, Lino Patruno e molti altri. Come detto, ad aprile gli viene assegnato il premio speciale della giuria al festival internazionale della magia di San Marino e ora questo ultimo successo.

