Amatrice, i bambini disegnano il paese che vorrebbero

Come sarà Amatrice nel futuro? Difficile dirlo. Ma i bambini hanno le idee chiare e nei giorni scorso hanno presentato alcune proposte indirizzate al sindaco Giorgio Cortellesi, nella settimana della Filetta. Venerdì scorso c’è stata una bellissima sorpresa a cura dell’associazione Alba dei piccoli passi, nel quadro del laboratorio “Imparare la memoria”, che si è tenuto presso la sala Urciuoli del Comune. E’ stata disegnata, con carta e penna, l’Amatrice del domani vista dagli alunni della scuola Sergio Marchionne. L’iniziativa è stata condivisa dal sindaco Giorgio Cortellesi e immediatamente raccolta dai docenti, in primis la professoressa Silvia Iafrate. E il risultato è stato incantevole: una ventina di idee, suggerimenti, proposte fresche, dentro una scatola colorata, indirizzata al sindaco, utili a ricostruire la “loro” città, abbellirla, renderla divertente, attraente, a misura di giovane.

Ed è emerso un quadro struggente e poetico al tempo stesso, impreziosito dal cibo, dai parchi giochi, da nuovi negozi (in pole position il Mc Donald’s). Un forte desiderio di normalità e spensieratezza. “Vorrei una città come il plastico e tutte le frazioni come prima” dice Fabio Moriconi, “Vorrei una città futuristica, dove c’è una casa per i giovani, con dentro una sala per giocare. Poi, un Mc Donald’s"; “Io vorrei Amatrice come prima, con qualche pasticceria e molte più fibre, qualche gioco in più, come il Sotfair e una discoteca molto grande” (Davide Bonanni),

“Io vorrei una piscina per l’estate, un parco giochi che abbia tante altalene. Poi, una stalla con tante mucche; poi vorrei che le scuole fossero situate vicino al nostro parco, poi un giardino di rose e margherite, e una casa dove io e i miei compagni possiamo divertirci. (Ada Spagnoli), “Una città che fosse come prima, così che i bambini nati dopo il terremoto possano vedere ciò che abbiamo visto noi da piccoli. E un punto dove prima non c’era niente. Vorrei qualcosa che possa piacere a tutti, grandi, piccoli, giovani” (Lavinia Festa),

