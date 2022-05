Graduatorie per le supplenze, nel Reatino attese oltre 2.500 domande

30 maggio 2022 a

C'è tempo fino a domani per iscriversi all’unico canale d’ingresso all’insegnamento nella scuola pubblica, concorsi a parte: le gps, ovvero le graduatorie provinciali per le supplenze, che vanno al rinnovo per il biennio 2022-2024. In provincia di Rieti, secondo stime sindacali, sono attese oltre 2.500 domande (quasi un milione e mezzo in Italia, 500mila solo nel Lazio), tra nuove iscrizioni e aggiornamenti. Questi di fine maggio sono quindi giorni di fuoco per i sindacati di categoria, i cui uffici, telefoni e canali telematici sono presi da assalto da precari e aspiranti tali che sperano in una cattedra. Giorni di fuoco tra lo sciopero nazionale presvisto per la giornata di oggi, la parte finale dell’anno scolastico e l’organizzazione del prossimo che si preannuncia già difficile e complicata anche nel Reatino.

“Lunedì (oggi) scendiamo in piazza contro le decisioni prese dal governo che ha messo in discussione il contratto come atto regolatore del mondo del lavoro - ha detto il segretario regionale Cisl Scuola, Claudio De Santictis -. Con il decreto 36 viene meno il patto tra governo e parti sociali e la cosa è grave”.

