Rieti, immigrazione clandestina. I carabinieri denunciano tre pakistani

I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Rieti, tre cittadini pakistani, per violazioni della legge sull'immigrazione. I tre, rispettivamente di 33, 24 e 20 anni, incensurati in Italia, nella serata di ieri, sono stati notati mentre camminavano sulla SP 68, nella zona del nucleo industriale di Cittaducale. Al controllo dei militari sono risultati privi di documenti d'identità e di soggiorno nel territorio dello Stato

