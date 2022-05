Rieti, trattore si ribalta. Muore sul colpo agricoltore di 85 anni

26 maggio 2022 a

Tragedia nella serata di mercoledì a Casali di Poggio Nativo. Un agricoltore di 85 anni è morto sul colpo a causa del ribaltamento del trattore che stava guidando. Il mezzo agricolo, per cause ancora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per i rilievi del caso, si sarebbe inclinato da un lato forse a causa del terreno sconnesso sbalzando dal posto di guida l'85enne che è stato successivamente travolto dal trattore stesso.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e ai soccorritori del 118 non è rimasto altro da fare che costatarne il decesso per le gravissime ferite riportate. A dare l'allarme sono stati gli stessi familiari i quali nulla hanno potuto. L'85enne originario di Casali di Poggio Nativo dove viveva con la moglie e i due figli, come spesso gli accadeva, era rimasto fino a tarda sera a lavorare l'appezzamento di terreno che costeggia la vecchia Salaria.

Un'operazione che svolgeva quotidianamente alla guida del trattore che guidava con grande esperienza. Mercoledì sera, però, qualcosa è andato storto e il trattore lo ha tradito prima ribaltandosi e poi schiacciandolo. I carabinieri, come detto, stanno conducendo le indagini per accertare le cause: tra le ipotesi oltre al terreno sconnesso, anche un guasto meccanico o un improvviso malore che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo agricolo all'85enne.

