Rieti, uomo accoltellato in piazza Marconi dopo una lite. Fermata una persona

Momenti di paura questa mattina, poco prima delle ore 11 nella centralissima piazza Marconi. Per motivi al vaglio degli inquirenti, un uomo è stato accoltellato da un’altra persona al termine di un violento alterco. Le condizioni della persona aggredita non sarebbero gravi anche se ha riportato ferite da taglio su tutto il corpo che hanno reso il trasporto in ospedale da parte del personale del 118 chiamato sul posto.

L’aggressore è stato immediatamente fermato da alcuni presenti ed è già stato ascoltato dai carabinieri, che stanno indagando. L'aggressione si sarebbe svolta davanti ad altre persone presenti in quel momento in piazza Marconi e che hanno assistito attoniti all'accoltellamento.

Dopo i primi rilievi sul posto effettuati dai militari dell'Arma sarebbe stato ritrovato il coltello usato dall’aggressore. Per quello che si è appreso i due uomini non si conoscevano e avrebbero discusso violentemente in strada. Una lite che sarebbe sfociata con l'accoltellamento e il ferimento.

