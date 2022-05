Fabio Mazzetti nuovo presidente della Pro loco di Rieti

24 maggio 2022 a

La Pro loco di Rieti ha il suo nuovo presidente. È Fabio Mazzetti, già membro del consiglio direttivo nonché socio fondatore il nuovo presidente della Pro loco di Rieti.

Nel corso della prima riunione del nuovo Direttivo è stata ratificata la surroga del membro eletto nella Lista N. 3: Chiarinelli Lino Emanuele a favore del primo dei non eletti Cati Fausto che entra così a far parte del consiglio direttivo, hanno fatto seguito le nomine del presidente dei revisori dei conti, Rinaldi Dario e del segretario Polidori Raffaella. Eletti insieme al presidente anche il suo vice: Caprioli Mario, come tesoriere è stato eletto Stefano Caloisi e come segretario Pitoni Mila.

Al termine delle votazioni in un clima di cordialità si avuto modo di iniziare a intavolare quelli che sono gli obiettivi che tale associazione deve avere e quale il ruolo che può andare a ricoprire all’interno della città. Il presidente Fabio Mazzetti ha tenuto a spiegare che i gruppi di lavoro verranno composti in maniera dinamica secondo le professionalità e le peculiarità dei membri e degli iscritti, rispetto le finalità che si vorranno perseguire.

