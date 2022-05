Due nuovi istituti tecnici per il Reatino. Firmate le delibere e lo stanziamento

24 maggio 2022 a

La provincia di Rieti avrà due nuovi istituti tecnici superiori, nella giornata di ieri a Palazzo d'oltre Velino è stato approvato l'atto costitutivo e lo statuto delle due fondazioni che dovranno gestirli oltre alla prenotazione delle somme con cui la Provincia si impegna a dare il proprio appoggio finanziario.

"Due scuole di eccellenza e di alta formazione che arricchiranno il panorama scolastico della provincia - ha commentato il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, a margine dell'incontro - e che daranno un'importanza di rilievo alla realtà socio-economica locale".

Nello specifico i due nuovi istituti sono: "Its Academy" nuove tecnologie per il made in Italy – sistema agroalimentare di Rieti e "Its Academy Logistica 4.0”. La Provincia ha stanziato per ogni istituto 10mila euro.

